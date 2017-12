Gejolak Politik Jangan Sampai Ganggu Kinerja Ekspor

Jakarta: Pemerintah Indonesia berang dengan sikap Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel secara sepihak.



Diharapkan gejolak eksternal tersebut diharapkan tidak menyurutkan kinerja ekspor nasional. Hal ini mengingat Negeri Paman Sam itu merupakan salah satu negara tujuan ekspor utama bagi Indonesia.

"Sekarang memang belum kelihatan dampaknya. Harapannya enggak (terdapat pengaruh). Apalagi pemerintah upayakan genjot ekspor ke sana (Amerika Serikat)," ujar Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti dikutip dari Media Indonesia, Minggu, 10 Desember 2017.



Mengacu neraca perdagangan per Oktober 2017, Indonesia mengalami surplus USD 0,90 miliar. Hal itu disebabkan kenaikan kinerja ekspor 3,62 persen dari bulan sebelumnya menjadi USD15,09 miliar.



Dalam hal ini, ekspor ke Amerika Serikat berkontribusi sebesar Rp1,39 miliar terhadap struktur ekspor nasional. Yunita mengimbau pemerintah jangan sampai menutup diri imbas konflik internal. Apalagi melakukan boikot ekspor ke Amerika Serikat. Pasalnya, hal itu berpotensi mengganggu kinerja ekspor nasional.



Kinerja ekspor cukup penting sebagai salah satu motor penggerak Produk Domestik Bruto (PDB). Di satu sisi, Indonesia masih bergantung terhadap importasi sejumlah komoditas dari Amerika Serikat. Misalnya, jagung dan kedelai.



"Jangan sampai menutup diri gara-gara konflik di luar. Itu akan mengurangi (kinerja) ekspor, enggak perlu boikot-boikotan. Kita sendiri kan surplus ke Amerika Serikat dan ada beberapa komoditas seperti kedelai dan jagung yang masih diimpor dari sana. Semoga hal politis tidak mempengaruhi perdagangan internasional," imbuhnya.



Tidak hanya Amerika Serikat, Indonesia dikatakannya tetap perlu menjaga kinerja ekspor dengan Israel. Berdasarkan data BPS, komoditas unggulan Indonesia yang masuk ke negara tersebut ialah minyak sayur, karet, kokoa, kertas hingga alas kaki. Nilai ekspor ke Israel per Oktober 2017 tercatat USD100,6 juta.



Sementara itu, komoditas impor dari Israel yang masuk ke Indonesia meliputi komponen mesin pembangkit listrik, komponen pesawat dan helikopter hingga minyak pelumas. Nilai impor Israel pada Oktober 2017 sebesar USD102,9 juta.



"Potensi ekspor ke Israel juga cukup besar. Semestinya harus dijaga," lanjut Yunita.





