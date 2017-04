Indonesia Butuh 113 Juta Tenaga Kerja Terampil

Pertumbuhan pekerjaan di Amerika Serikat (AS) mengalami lonjakan lebih dari yang diharapkan di Januari karena perusahaan konstruks…

Jumlah orang Amerika Serikat (AS) yang mengajukan klaim awal untuk tunjangan pengangguran mengalami penurunan secara tidak terduga…

Wal-Mart Stores Inc (WMT.N) akan menciptakan sekitar 10.000 pekerjaan di Amerika Serikat (AS) pada 2017 ini.

Jumlah orang Amerika Serikat (AS) yang mengajukan tunjangan pengangguran menjadi mengalami kenaikan secara enam bulan pada pekan l…

Kamis, 13 Apr 2017 16:15 kelapa sawit Kamis, 13 Apr 2017 16:15

Parlemen Eropa mengesahkan Resolusi Sawit berjudul "Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests", di Starssbourg…