Kota Industri Solusi Pemerataan Ekonomi

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengembangan kota industri di Indonesia dapat menjadi solusi bagi pemerataan ekonomi daerah. Syaratnya, industri skala besar harus bersinergi dengan industri lokal.



Pengamat tata kota Yayat Supriatna mengatakan, kota industri merupakan sebuah wilayah terintegrasi yang menggabungkan kawasan industri, kawasan hunian, dan kawasan komersial dengan konsentrasi kegiatan penduduk yang tinggi.

Seluruh aktivitas ini mampu menciptakan efek pengganda dan pengaruh pengumpulan kekuatan lokal yang sangat besar.Baca:"Kota industri itu basisnya masyarakat ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitas guna mendukung pertumbuhan sehingga dapat bekerja sama dengan industri skala besar," kata Yayat.Di Jawa, distribusi pertumbuhan ekonomi belum merata. Akibatnya, pendapatan per kapita antarprovinsi masih belum sebanding. Sebagai contoh, tiga provinsi yang berdekatan yaitu Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.Pada 2015 rata-rata pendapatan per kapita Jakarta mencapai Rp240,5 juta per tahun, jauh di atas Banten Rp40,02 juta dan Jawa Barat Rp32,65 juta.Sinergi pembangunan kota industri, pelaku industri dan investor dengan produk, serta SDM dan pengusaha setempat mutlak dilakukan guna membantu meningkatkan PDRB dan mengakselerasi pemerataan ekonomi. ((AHL)