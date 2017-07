Gandeng Polri, BI Musnahkan 189.477 Lembar Uang Palsu

Bank Indonesia (BI) menilai jika perkembangan ekonomk di Amerika Serikat (AS) masih menjadi tantangan.

Rabu, 26 Jul 2017 09:45 kemiskinan Rabu, 26 Jul 2017 09:45

Kepala BPS Suhariyanto sependapat dengan hasil analisa Institute for Development of Economics and Finance (Indef) terkait kemiskin…