Ada Hunian di Tengah Kota Jakarta, Cicil 120 Kali Tanpa Syarat Slip Gaji?

Jakarta: Hampir setiap orang mempunyai mimpi untuk memiliki hunian yang nyaman dan terletak di lokasi yang strategis. Namun untuk mewujudkan impian itu tidak mudah, karena memerlukan anggaran biaya relatif besar.



Permasalahan lainnya masih banyak orang yang terkendala dengan syarat dari bank ketika mengajukan kredit. Ada juga syarat harus melampirkan slip gaji dan dokumen lainnya yang kadang menjadi kendala pagi para calon pembeli. Umumnya bank hanya melihat dari penghasilan tetap saja, sementara penghasilan tidak tetap kadang diabaikan oleh bank karena mengandung risiko ketidakpastian.



Hal ini menyulitkan bagi sebagian warga Jakarta. Dari segi income, mereka mampu mencicil, namun menurut penilaian bank tidak. Ini yang membuat sebagian orang yang punya usaha sampingan atau pekerjaan sampingan dan para freelancer kesulitan memiliki hunian di Jakarta. Sementara, untuk membeli sebuah hunian secara tunai memberatkan mereka.



Melihat fakta permasalahan ini, apartemen Green Pramuka City memberikan solusi dengan menghadirkan program terbaru, yakni cicilan 120 kali tanpa slip gaji atau tanpa dokumen ribet lainnya , atau bisa cicil Rp3 juta per bulan. Melalui program tersebut, setiap orang berpeluang memiliki hunian impian di tengah Kota Jakarta, bukan di pinggiran Jakarta.



"Green Pramuka City memahami banyak warga Jakarta yang menginginkan hunian layak dan terjangkau di Jakarta. Namun banyak yang terpentok dengan harga tinggi. Akhirnya, terpaksa memilih hunian di pinggiran Jakarta, namun setahun kemudian tidak betah karena produktivitas menurun. Sekarang, kita mau sampaikan kepada seluruh warga Jakarta, bahwa ada hunian di Jakarta Pusat, yang nyaman, layak dan terjangkau, untuk menjadi alternatif hunian bagi mereka, yakni Green Pramuka City," ujar Marketing Director Green Pramuka City, Jeffry Yamin.







Konsumen juga cukup membayar sebesar 20 persen, sudah bisa langsung pakai unitnya yang tersedia lengkap dengan compact furnish yang elegan. Ditambah dengan promo terbaru menyambut Tahun Baru yakni FREE service charge selama 2 tahun. Semua kemudahan ini di berikan kepada warga Jakarta agar segera dapat mewujudkan impiannya.



Green Pramuka City yang berlokasi di Jakarta Pusat merupakan kawasan apartemen yang dibangun di atas lahan seluas 12,9 hektare dengan lingkungan yang memiliki konsep superblock, one stop living, dan green living. Lokasinya strategis, terletak di titik pertemuan dari tiga wilayah Jakarta (Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur). Mudah dijangkau via akses gerbang Tol Cempaka Mas, Tol Sunter, dan Tol Rawamangun.



Bagi Anda yang tertarik dengan program cicilan 120 kali tanpa slip gaji, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera datang ke Apartemen Green Pramuka City dan pilih unitnya, atau hubungi marketing call center di nomor (021)21475777. Promo ini berlaku dengan waktu terbatas.

