Lion Air dan Wings Air Hapus Bagasi Gratis Mulai 8 Januari

Tangerang: Maskapai penerbangan Lion Air dan Wings Air menghapus layanan bagasi gratis bagi penumpang domestik. Aturan baru ini berlaku mulai 8 Januari 2018.



"Seluruh penerbangan domestik Lion Air tidak mendapat bagasi cuma-cuma 20 kilogram per penumpang dan 10 kilogram per penumpang untuk Wings Air,” kata Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro, Jumat, 4 Januari 2019.

Pelanggan yang telah membeli tiket sebelum 8 Januari 2019 tetap memperoleh bagasi cuma-cuma. Sedangkan aturan barang bawaan kabin masih berlaku seperti biasa.



"Setiap calon penumpang (kecuali bayi), diperbolehkan membawa satu bagasi kabin dengan maksimum berat 7 kilogram dan satu barang pribadi," terang dia.



Calon penumpang Lion Air dan Wings Air yang akan membawa bagasi dapat membeli voucher bagasi melalui agen perjalanan, situs Lion Air dan kantor penjualan tiket Lion Air Group.



Penerbangan Lion Air dan Wings Air menawarkan kapasitas bagasi ekstra atau kelebihan atas bagasi yang ditetapkan (Excess Baggage Ticket). Ini upaya untuk menekan biaya tambahan yang relatif tinggi karena kelebihan bagasi.



"Setiap calon penumpang dapat membeli dengan harga terjangkau dan lebih hemat bersamaan pembelian tiket (issued ticket), atau sesudah pembelian tiket dengan batas waktu enam jam sebelum keberangkatan,” terang dia.



Pelanggan yang membawa barang bawaan akan dikenakan biaya kelebihan bagasi sesuai tarif yang berlaku pada hari keberangkatan.





(SUR)