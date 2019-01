Indonesia Bisa Raup USD130 Miliar dari Ekonomi Digital

Jakarta: Ekonomi digital memiliki potensi yang besar, yakni mempu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan produk domestik bruto (PDB). Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut Indonesia memiliki potensi ekonomi digital hingga USD130 miliar hingga 2020.



"Indonesia memiliki pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Diprediksi akan tumbuh tiga kali lipat pada 2025," ujar Bambang di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Januari 2019.

Bambang memaparkan pertumbuhan ekonomi digital disumbang berbagai sektor, baik dari e-commerce maupun financial technology (fintech). Adapun transaksi fintech saja mampu menyumbang USD14,5 miliar atau Rp190 triliun pada 2016.



Namun, ekonomi digital bukan berarti tanpa tangangan. Bambang menuturkan salah satu tantangan untuk dapat mengoptimalkan inovasi digital bagi ekonomi domestik saat ini adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, terutama di bidang teknologi komunikasi.



"Empat unicorn di Indonesia saat ini saja masih menggunakan pakar IT asing agar tetap bisa kompetitif. Kita memang masih kekurangan sumber daya manusia di bidang ini," ujar Bambang, belum lama ini.



Unicorn adalah sebutan bagi perusahaan rintisan yang bernilai di atas USD1 miliar. Empat unicorn di Indonesia antara lain Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak. Berdasarkan data Temasek and Google Report 2015, Indonesia diperkirakan menjadi pangsa pasar terbesar perdagangan elektronik atau e-commerce di Asia Tenggara yaitu 52 persen pada 2025.



Kondisi itu didorong oleh pertumbuhan kelompok kelas menengah dan peningkatan akses terhadap infrastruktur digital. Tantangan lainnya, lanjut Bambang, adalah pengembangan pasar finansial terutama dalam hal akses terhadap pembiayaan. Menurut Bambang perusahaan rintisan saat ini masih relatif sulit mendapatkan pembiayaan dari bank.



"Perusahaan rintisan mereka tidak punya kolateral, tidak punya prospek, sehingga bank tidak bisa menilai risiko sehingga tidak mendapatkan pembiayaan. Oleh karena itu, perlu dicari suatu model pinjaman yang tepat bagi mereka," pungkasnya.





(SAW)