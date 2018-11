OJK dan KKP Luncurkan Asuransi Bagi Pembudidaya Ikan Kecil

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan Asuransi Perikanan Bagi Pembudidaya Ikan Kecil untuk mengurangi tingginya risiko kegagalan usaha. Adapun program ini merupakan kelanjutan dari Asuransi Usaha Budidaya Udang yang telah dimulai sejak Desember 2017.



"Tahun ini kita tambah komoditas yang juga potensial selain udang, seperti nila, bandeng, dan patin," ujar Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa, 13 November 2018.

Ia memaparkan hama dan bencana masih menjadi faktor yang menimbulkan kegagalan usaha hingga 50 persen. Hingga saat ini, KKP mengaku masih mengupayakan agar semakin banyak komoditas yang bisa diasuransikan.



"Saat ini jenis komoditas yang dilindungi adalah udang, patin, nila payau, nila tawar, bandeng, dan polikultur. Kita sedang usahakan juga untuk 12 komoditas penting lainnya," tambah dia.



Slamet memaparkan produk Asuransi Perikanan Bagi Pembudidaya Ikan Kecil tetap menerima subsidi premi 100 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai premi mulai dari Rp90 ribu sampai dengan Rp225 ribu per tahun, sesuai dengan satuan luasan lahan budidaya.



"Pembudidaya akan mendapatkan santunan apabila terjadi klaim dengan nilai maksimal per tahun mulai dari Rp1,5 juta sampai dengan Rp7,5 juta sesuai dengan satuan luasan lahan budidaya," tambah dia.



Namun, asuransi hanya bisa diklaim jika pembudidaya sudah mengikuti prosedur yang ada tetapi masih memperoleh kegagalan usaha.



"Misalnya, tambaknya dalam keadaan bersih tapi tetap saja kena hama. Kalau misal mereka tambak udang saat musim panas dan gagal itu tidak bisa diklaim, karena sudah jelas risiko gagalnya tinggi," pungkasnya.



Asuransi Perikanan Bagi Pembudidaya Ikan Kecil pada tahun ini telah memberikan perlindungan kepada 6.914 orang pembudidaya dengan luasan lahan budidaya berjumlah 10.220,6 hektare dengan nilai premi subsidi APBN sebesar Rp2,987 miliar.





(SAW)