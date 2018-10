Pegadaian Raih 3 Penghargaan DataGovAi Award

Jakarta: PT Penggadaian sukses meraih tiga penghargaan DataGovAi Award. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu menyabet penghargaan The Best CEO, The Best IT Data Governance dan The Best IT Data Center 2018.



Dalam penilaiannya, 14 anggota dewan juri dari berbagai lembaga dalam dan luar negeri menetapkan Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Sunarso sebagai pemenang DataGovAi Award 2018 untuk The Best CEO 2018.



Penghargaan DataGovAi Award 2018 ini merupakan apresiasi terhadap keberhasilan Sunarso sebagai pemimpin BUMN dalam melakukan transformasi digital. Tidak hanya membenahi produk, layanan, proses kerja dan budaya kerja yang berbasis pada tata kelola perusahaan (GCG/good corporate governance) tetapi juga kinerja PT Pegadaian (Persero) yang berbasis tekonologi informasi.



DataGovAi Award 2018 ini diselenggarakan oleh ABDI (Asosiasi Big Data & Ai), majalah/portal Komite.id, SingEx (PT OmnieComm Expo) Singapore Event Manager, didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



DataGovAi 2018 ini juga bekerjasama dengan para advisor dari berbagai asosiasi dan enterprise dalam dan luar negeri a.l. Australian Securities Company, Rosebay Consulting, UN Gov Expert Group, Asdep 7 Kemeko Polhukam, APJII, Asosiasi Cloud Computing Indonesia, AEI, CMO Paques Analytic, Markplus Inc, dan ICT Consultant.



"Kami sangat menghargai penghargaan DataGovAi 2018 yang kami terima hari ini. Apresiasi ini semakin mendorong kami untuk mengimplementasikan GCG secara berkelanjutan dengan membangun sistem transparansi berbasis digital dan pengembangan big data yang kami miliki," kata Direktur Teknologi Informasi dan Digital, Teguh Wahyono saat acara DataGovAi Award 2018 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu 17 Oktober 2018.



Ditambahkan digitalisasi ini otomatis menjadi kesisteman, akuntabilitas (kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab), responsibility, independency, dan fairness. “Saat ini kami sedang menyelesaikan tahapan transformasi dengan melakukan digitalisasi business process dan business model, selain kultur kerja digital untuk mengubah mindset pegawai Pegadaian di seluruh Indonesia.”



Dia mengatakan salah satu target digitalisasi Pegadaian adalah menggeser pola transaksi 9,5 juta nasabah dari konvensional ke layanan digital. Saat ini sekitar 6 juta dari 9,5 juta nasabah Pegadaian tercatat masih melakukan transaksi konvensional.



“Kami berharap akhir tahun 2018 sebanyak 11,5 juta nasabah sudah menggunakan layanan digital. Sasaran nasabah tahun ini adalah generasi milenial yang melek IT dan dilayani dengan gaya kekinian melalui The Gade Coffee & Gold, serta Pegadaian Digital Service (PDS) untuk memenuhi kebutuhan mereka," katanya.



Selain itu, Pegadaian semakin fokus menjalankan prinsip-prinsip pengembangan talen manajemen dan sumber daya manusia yang mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik.



Dia mengungkapkan, Pegadaian memiliki program Pegadaian Bersih-Bersih, yang terdiri dari Program Bersih Administrasi, Bersih Hati, dan Bersih Lingkungan. Program ini bertujuan untuk mendorong penerapan GCG di dalam dan di sekitar Pegadaian.









(FZN)