Empat Pegawai Timah Ada di Pesawat Lion Air JT610

Jakarta: PT Timah Tbk (TINS) membenarkan bahwa di antara 178 penumpang pesawat Lion Air JT610 yang jatuh pada pagi hari tadi, terdapat empat orang pegawai Timah yang menjadi korban.



"Sementara informasinya seperti itu ada empat karyawan kita yang menumpang di pesawat tersebut," kata Humas Timah Anggi Siahaan kepada wartawan, di Jakarta, Senin, 29 Oktober 2018.

Berdasarkan berkas yang ditemukan Basarnas di lokasi jatuhnya pesawat, bahwa empat karyawan tersebut berangkat dari Jakarta menuju Pangkal Pinang untuk tugas perusahaan.



"Sehubungan dengan Pengadaan Insulated Konduktor Rail System Keb. Operasional Pabrik Peleburan Pemurnian UNMET (Retender) dengan ini diharapkan kehadirannya," isi surat penugasan Timah.



Sementara itu Head of Corporate Communication and Goverment Relation Holding Tambang Randy Witoelar juga membenarkan ada empat pegawai timah yang menjadi korban jatuhnya pesawat Lion Air tersebut.



"Iya benar ada beberapa rekan kami dari PT Timah yang berada di pesawat tersebut," ucap Randy.



Berikut empat orang pegawai Timah tersebut:



1. Trie Yudha Gautama, Kepala Bidang Investor Relation yang saat ini merangkap sebagai Kepala Bidang Akuntansi Manajemen.



2. Cosa Rianda Shahab, Staf pada Sekretariat Divisi P2P.



3. Filzaladi, Kepada Sub Bagian PPM pada Bagian Kelembagaan & PPM Bidang administrasi & Keuangan.



4. Nikky Bagus Santoso, Staf PPM Unit Melaurgi Muntok pada Bidang Program Pemberdayaan Masyarakat.





(SAW)