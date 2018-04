The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ubah Nama

Tokyo: Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc (MUFG) mengumumkan bahwa entitas anak perbankan komersial utamanya, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, telah berubah nama menjadi MUFG Bank, Ltd, yang berlaku mulai 1 April 2018.



Nama MUFG Bank dinilai selaras dengan brand MUFG yang juga mencerminkan langkah signifikan yang diambil MUFG dalam memberikan rangkaian layanan keuangan yang lebih luas dan terpadu kepada nasabahnya.

Presiden dan CEO MUFG Bank Kanetsugu Mike menyampaikan bisnis MUFG telah berkembang secara global berkat kepercayaan dan hubungan dengan para nasabah yang terbangun dan terjalin baik selama beberapa dekade.



"Meski nama bank telah berubah, penting untuk dipahami bahwa dedikasi kami dalam melayani nasabah serta fokus yang kuat pada pembinaan hubungan jangka panjang akan senantiasa berlanjut sejalan dengan upaya perluasan basis nasabah di seluruh dunia," ujar Kanetsugu Mike dalam siaran persnya, Selasa, 3 April 2018.



Menurut dia tujuan perseroan adalah untuk membangun lebih lanjut keberhasilan MUFG Bank sebagai bank global terpercaya dengan terus menyediakan solusi inovatif kepada nasabah, di tengah tataran dunia keuangan yang berubah dengan cepat.



MUFG Bank melayani lebih dari setengah juta nasabah korporasi di 50 negara dan berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan usaha para nasabah dengan menawarkan rangkaian produk dan layanan perbankan serta investasi yang luas.



MUFG Bank berkolaborasi secara intensif dengan sejumlah perusahaan di bawah MUFG dari berbagai penjuru dunia untuk menghadirkan solusi terpadu yang mencakup sektor perbankan, perbankan perwaliamanatan (trust banking), sekuritas, dan leasing.



"Sejak Juli silam kami telah memulai menggunakan ungkapan 'Kami dari MUFG' saat memperkenalkan diri. Kini, dengan nama baru MUFG Bank, kami akan dapat lebih mudah memperkenalkan master brand MUFG kami dan mengokohkan promosi bisnis kami yang berorientasi pada grup," tambah dia.



Selain itu, pergantian nama ini juga memampukan perseroan mewujudkan misi grup untuk menjadi landasan kekuatan yang berkomitmen dalam memenuhi kebutuhan nasabah, melayani masyarakat, dan mendorong tercapainya pertumbuhan yang berkelanjutan bagi semua untuk membangun dunia yang lebih baik.





