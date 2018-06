Pemerintah Terus Pantau Pergerakan Nilai Tukar Rupiah

Jakarta: Pemerintah terus memantau pergerakan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pergerakan nilai mata uang rupiah itu dijadikan bahan evaluasi pemerintah.



"Jadi kita tidak merespons setiap hari, namun kita melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 25 Juni 2018.

Sri Mulyani memastikan pemerintah akan menjaga nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS, secara jangka menengah dan panjang. Menurut dia, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS setiap harinya selalu ada.



Salah satu upaya pemerintah menjaga mata uang rupiah tetap stabil, lanjut dia, dengan melaksanakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara baik, menjaga inflasi tetap terkendali serta memperbaiki pertumbuhan ekonomi.



"Ini terus dinamis (pergerakan rupiah), dan kita akan respons tapi tidak harian, tapi kita jaga dari sisi jangka menengah-panjang," ujar dia.



‎Mengutip dari Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sekitar pukul‎ 13.05 WIB, berada pada posisi Rp14.148 per USD atau melemah 0,44 persen dari posisi penutupan perdagangan kemarin Rp14.086 per USD.









(SAW)