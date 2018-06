Menteri Rini Malu Modal Awal Bandha Investasi hanya Rp30 Miliar

Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyindir masih kecilnya modal awal yang disetor PT Bandha Investasi Indonesia untuk membentuk perusahaan patungan pembiayaan investasi.



Modal awal perusahaan patungan ini hanya sekitar Rp30 miliar sampai Rp40 miliar. Rini mengatakan, seharusnya modal awal sebesar Rp100 miliar karena melihat BUMN Indonesia sangat besar dan memiliki aset sampai Rp7.200 triliun.

"Masa mulainya Rp30 miliar-Rp40 miliar, keterlaluan lah kalian. Malu saya. Rp100 miliar lah minimal sekarang," sindir Rini di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis, 28 Juni 2018.



Rini berbicara dengan Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro bahwa target perusahaan patungan mengenai pengelolaan aset hingga 2022 juga masih terlalu kecil, yakni di bawah USD1 miliar atau tepatnya Rp13 triliun. Ia menginginkan pada 2022 perusahaan patungan itu dapat mengelola sampai USD10 miliar.



"2022 itu aku sudah hampir umur 65. Itu cuma USD1 miliar, maunya saya USD10 miliar," ucap dia.



Ia berharap, manajemen dapat mengubah pola pikir bahwa BUMN Indonesia tidak kalah dengan negara lain dan sangat besar. Dia berambisi, suatu hari, perusahaan induk cabang investasi Pemerintah Malaysia, Khazanah dan perusahaan investasi Singapura, Temasek akan terkalahkan dengan Indonesia.



"Kalau kita mikir kecil, kita kecil terus, saya enggak terima, BUMN, Rp7.200 triliun, 143 perusahaan. We are big. Khazanah Temasek, nothing one day," pungkas dia.





