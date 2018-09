Beban Biaya Pengusaha Membengkak akibat The Fed

Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai Keputusan bank sentral Amerika Serikat The Fed menaikkan suku bunga acuannya (Fed Fund Rate/FFR) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 2,25 persen selalu berdampak bagi dunia usaha.



Ketua Kadin Rosan P Roeslani mengatakan, keputusan naiknya suku bunga itu membuat cost of fund atau beban biaya pelaku usaha membengkak. Namun hal tersebut biasanya sudah diperkirakan oleh para pelaku dunia usaha.

"Kita dari dunia usaha cost of fund akan naik lah. Jadi bukan suatu yang baru buat kita. Kita juga melihat ini tidak berhenti di sini, tahun depan pun masih ada kenaikan dari FED kurang lebih tiga sampai empat kali," kata Rosan usai acara US-Indonesia Investment Summit 2018 di Hotel Mandarin, Jakarta, Kamis, 27 September 2018.



Di tengah kondisi seperti ini, Rosan menjelaskan, para pelaku usaha biasanya akan melihat sisi suplai dan demand (permintaan). Menurutnya, dua sisi tersebut sangat penting untuk pelaku usaha memutuskan untuk melakukan kegiatan investasinya.



"Soalnya kalau daya beli menurun atau menahan akibatnya perusahaan juga akan menahan. Karena, buat mereka, investasi dilakukan kalau strong demand Tapi kalau future melihat demandnya masih flat akan menahan investasi dulu," ungkap dia.



Selain itu, Rosan juga menambahkan, pelaku usaha juga akan melihat bagaimana kondisi nilai tukar rupiah setelah naiknya suku bunga The Fed. Dunia usaha akan menyiapkan beberapa antisipasi supaya posisi nilai tukar Garuda tersebut tidak memberatkan aktivitasnya.



"Jadi dunia usaha mencoba mengantisipasi kedepannya seperti apa. Demand suplai seperti apa. Apakah kenaikan mata uang sekarang ini masih dalam batasan-batasan kita masih bisa terima, dalam arti kata tidak memberatkan dunia usaha," pungkas dia.





(SAW)