Februari, Dana Masyarakat di Bank Umum Naik 0,38%

Jakarta: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat total dana masyarakat atau simpanan di bank umum per Februari 2018 mencapai Rp5.334 triliun di Februari 2018. Adapun pencapaian itu naik sebanyak 0,38 persen dibandinngkan dengan Rp5.314 triliun di Januari 2018.



Mengutip Antara, Sabtu, 31 Maret 2018, sedangkan total rekening simpanan per Februari mencapai 250.866.218 rekening, naik 4.572.841 rekening atau 1,86 persen dibandingkan dengan posisi jumlah rekening pada Januari 2018, yang sebanyak 246.293.377 rekening.

Untuk simpanan dengan nilai saldo sampai dengan Rp2 miliar, jumlah rekeningnya meningkat sebesar 1,85 persen (dibandingkan dengan bulan sebelumnya/MoM), dari 246.041.976 rekening menjadi 250.615.670 rekening di Februari 2018. Jumlah nominal simpanannya naik 0,027 persen (MoM) menjadi Rp2.309 triliun pada akhir Februari 2018.



Sedangkan untuk simpanan dengan nilai saldo di atas Rp2 miliar, jumlah rekeningnya turun 0,34 persen (MoM), dari 251.401 rekening di Januari 2018 menjadi 250.548 rekening di Februari 2018. Sementara itu, untuk jumlah nominal simpanannya naik sebesar 0,65 persen (MoM), dari Rp3.005 triliun di Januari 2018 menjadi Rp3.024 triliun di Februari 2018.







Apabila dilihat dari jenis simpanan, jenis simpanan yang jumlah rekeningnya mengalami kenaikan paling tinggi adalah giro. Kenaikannya mencapai 4,77 persen dari 3.071.363 rekening di Januari 2018, menjadi 3.217.788 rekening di Februari 2018.



Sementara itu, giro juga mengalami kenaikan nominal tertinggi dibandingkan jenis simpanan lain, yaitu 1,72 persen, dari Rp1.267 triliun pada Januari 2018 menjadi Rp1.289 triliun per Februari 2018.



Pada Februari 2018, untuk jumlah rekening dan nominal simpanan dalam rupiah meningkat. Sementara itu, untuk jumlah rekening dan nominal dalam valas menurun. Jumlah rekening simpanan dalam rupiah meningkat 1,87 persen (MoM), di mana per Januari 2018 berjumlah 245.282.973 rekening, menjadi 249.858.135 rekening per akhir Februari 2018.



Untuk jumlah rekening simpanan yang dijamin dalam valas menurun 0,23 persen, di mana per Januari 2018 jumlahnya 1.010.404 rekening menjadi 1.008.083 rekening di Februari 2018. Dilihat dari nominalnya, simpanan dalam rupiah naik 0,50 persen (MoM), dari sebesar Rp4.576 triliun di Januari 2018 menjadi Rp4.599 triliun di Februari 2018.



Bank umum peserta penjaminan per Februari 2018 berjumlah 115 bank. Terdiri dari 102 bank umum konvensional dan 13 bank umum syariah. Bank umum konvensional, terdiri dari empat bank pemerintah, 25 Bank Pemerintah Daerah (BPD), 64 bank umum swasta nasional dan sembilan kantor cabang bank asing.









(ABD)