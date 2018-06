DHL Dorong UKM Indonesia Manfaatkan E-Commerce untuk Ekspor

Jakarta: DHL Express Indonesia menyebut perkembangan e-commerce membawa dampak positik terhadap bisnis logistik. Hanya saja dengan perkembangan digital yang begitu pesat, DHL mendorong agar Usaha Kecil Mikro (UKM) Indonesia bisa memanfaatkan momentum tersebut.



"Kita akan dorong agar E-commerce itu untuk ekspor. Kalau barang masuk gampang saja. Bisnis e-commerce di sini masih kecil tapi potensinya memang besar," kata Senior Technical Advisor untuk DHL Express Indonesia Ahmad Mohamad, ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam, 7 Juni 2018.

Menurut dia pelaku UKM Indonesia memiliki potensi cukup besar untuk bersaing di pasar global. Dirinya menceritakan beberapa pelanggan DHL yang berada di Bali sudah banyak menjadi eksportir ke sejumlah negara seperti Australia, Eropa, dan Amerika Serikat (AS).



"Di Bali secara tahun ke tahun dari segi bisnis pertumbuhnya lebih dari 50 persen, bahkan bisa mencapai 75 persen ekspornya. Tapi itu masih lebih kecil dibandingkan dengan Lazada, Alibaba, dan lain-lainnya itu yang masuk atau impor," jelas dia.



Untuk itu, dirinya kini sedang bekerja sama dengan komunitas pengrajin yang ada di Jogjakarta. DHL menggandeng asosiasi untuk memberikan pembekalan agar UMKM di sana bisa lebih baik dalam mengemas, memasarkan, hingga menjual produknya agar bisa diminati oleh masyarakat internasional.



Meski demikian, porsi e-commerce dalam bisnis DHL masih berada di bawah 10 persen. Saat ini DHL lebih banyak menjadi perusahaan logistik bagi perusahaan-perusahaan besar walau dirinya memperkirakan business to business (B2B) akan beralih ke business to customer (B2C)



"Bsnis kita banyak B2B, tapi kami lihat B2B sudah cenderung ke marketplace. B2B itu lama-lama masuk B2C juga. Kami coba Jogja, Jakarta, dan Bandung banyak kerajinan, Surabaya juga, Kalimantan juga ada potensi, kopi-kopi juga banyak," pungkasnya.









(ABD)