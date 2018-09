Menperin Resmikan Pabrik Kabel Serat Optik Tiongkok

Karawang: Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto meresmikan pabrik kabel serat optik asal Tiongkok, PT ZTT Cable Indonesia yang terletak di Kawasan Industri Surya Cipta, Karawang, Jawa Barat.



"Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PT ZTT Cable Indonesia yang telah berinvestasi dan berperan serta dalam membangun dan mengembangkan industri kabel serat optik di Indonesia," kata Airlangga, seperti dikutip dari Antara, di Karawang, Selasa, 25 September 2018.

Airlangga yang didampingi Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin Harjanto menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan pada peresmian pabrik kabel PT ZTT Cable Indonesia. Menurutnya pabrik dengan nilai investasi USD40 juta atau setara Rp532 miliar tersebut akan siap melakukan kegiatan produksi pada Oktober 2018.



Pabrik yang dibangun di area seluas 36.300 meter persegi tersebut akan memproduksi Fiber Optic Cable sebanyak 1 juta kilometer per tahun, Optical Fiber sebanyak satu juta km per tahun, dan ground wire sebanyak dua juta km per tahun.



Airlangga menyampaikan dengan pembangunan pabrik tersebut diharapkan adanya transfer teknologi, dan penyerapan tenaga kerja maupun kegiatan ekonomi lainnya. Dengan adanya pabrik ini, lanjutnya, maka Indonesia mampu mengurangi impor kabel serat optik hingga 10 persen dari total kebutuhan kabel 9 juta km per tahun.



"Pabrik baru ini diperkirakan dapat mengurangi impor sebesar 8-10 persen dari kebutuhan per tahun sehingga bisa menghemat devisa kurang lebih sebesar USD500 juta," pungkas Airlangga.





(ABD)