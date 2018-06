HKTI Bidik 15 Ribu Pengunjung di ASAFF

Jakarta: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menilai acara Asian Agriculture and Food Forum (ASAFF) dapat mendatangkan 15 ribu pengunjung selama 28 hingga 30 Juni 2018.



Ketua Panitia (Organizing Comite) ASAFF 2018 Mayjen (Purn) Winston P Simanjuntak mengungkapkan banyaknya pengunjung yang datang, lantaran dalam acara tersebut menampilkan produk-produk pertanian dari yang mentah hingga yang berteknologi tinggi.



"Seperti drone yang dapat menyebarkan bibit. Kemarin rencananya dari negara Tiongkok, kemudian teknologi yang lain kalau dari Indonesia tentang traktor. Semua terkait dengan pertanian," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin, 25 Juni 2018.



Selain itu, dari 34 provinsi di Indonesia telah ada 30 pengurus HKTI di setiap provinsi, sehingga ditargetkan terdapat 300 petani akan hadir untuk melihat narasumber yang berkompeten seperti Sazzard Parwez dari Indian Institut of Health Management Research, Jaipur India.



"Konferensi yang berlangsung di JCC menampilkan sekitar 15 pembicara yang terdiri dari pakar, pemegang kebijakan, pengusaha dan praktisi pertanian," tambahnya.



Lebih lanjut, akan ada empat sesi konferensi yang digelar pada ASAFF yaitu mengenai sistem Inovasi pertanian negara-negara Asia, peran bisnis dan perusahaan dalam mata rantai pertanian, dimensi sosial-politik dalam pertanian dan keamanan pangan, serta pertanian dan revolusi industri keempat.



"Konferensi ini ada beberapa perusahaan yang akan menyampaikan materinya dan sangat terkait dengan perkembangan teknologi, pemanfaatan, dan manajemennya," imbuhnya.



Ia menambahkan, nantinya ada juga anugerah inovator sektor pertanian yang akan diberikan kepada 10 penerima. Pihak HKTI akan menindaklanjuti inovasi yang terbaik ke Kementerian Pertanian (Kementan)) untuk didukung agar lebih berkembang.



"Akan ada tindak lanjutnya, HKTI tidak hanya memberikan penghargaan saja. Nantinya akan diikuti kelompok kerja untuk mengevaluasi kembali. Seperti pemilihan tanah hingga membuat regulasi," tuturnya.



HKTI sebelumnya telah membuat penghargaan untuk inovasi di sektor pertanian, dengan mengahasilkan tiga pemenang, yaitu Kopi Gayo, Wine Bali, dan pengolah pangan di Kepulauan Riau.



"Seperti yang di Aceh mengembangkan Kopi Gayo, itu kita sampaikan ke Pemerintah Daerah untuk dibantu pendanaan, sekarang telah memiliki ribuan pekerja," tutupnya.

(SAW)