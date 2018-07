OJK: 227 Fintech P2P Lending tak Punya Izin Usaha

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penawaran kegiatan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (fintech peer to peer lending) tanpa izin OJK.



Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing mengatakan, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, penyelenggara peer to peer lending wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Namun demikian, Satgas Waspada Investasi menemukan 227 entitas yang melakukan kegiatan usaha peer to peer lending tidak terdaftar atau tidak memiliki izin usaha dalam penawaran produk fintech peer to peer lending.



"Dengan begitu entitas itu berpotensi merugikan masyarakat," ucap Tongam, di Kantor Pusat OJK, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Juli 2018.



Tongam mengaku Satgas Waspada Investasi telah memanggil entitas tersebut dan meminta seluruh entitas yang tidak terdaftar untuk menghentikan kegiatan peer to peer lending, dan menghapus semua aplikasi penawaran pinjam meminjam uang.



Kemudian menyelesaikan segala kewajiban kepada pengguna, dan segera mengajukan pendaftaran ke OJK.



Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat secara berkesinambungan, lanjut Tongam, Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan dengan entitas yang tidak berizin. Sebab tidak berada di bawah pengawasan OJK dan berpotensi merugikan masyarakat.



"Kami akan rutin menyampaikan informasi perusahaan fintech peer to peer lending yang tidak berizin. Selain itu peran serta masyarakat sangat diperlukan, terutama untuk tidak menjadi peserta kegiatan entitas tak berizin tersebut," jelas dia.



Tongam menambahkan, terkait informasi mengenai daftar entitas fintech peer to peer lending yang terdaftar atau memiliki izin dari OJK dapat diakses melalui www.ojk.go.id.



"Jika menemukan tawaran fintech peer to peer lending yang mencurigakan, masyarakat dapat melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id," pungkas Tongam.









(AHL)