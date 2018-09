Memacu Pertumbuhan KPR di Jatim

Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan terus memacu ekspansi bisnis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengingat angka backlog di wilayah tersebut masih tinggi. Selain itu pergerakan harga rumah di wilayah tersebut terbilang positif.



Ekspansi bisnis tersebut juga digelar untuk mendukung pencapaian target bisnis BTN secara nasional sekaligus mendorong suksesnya Program Satu Juta Rumah. Direktur BTN Andi Nirwoto mengatakan perseroan akan terus mengenjot kinerja perseroan di Jatim melihat potensi yang masih besar.

Andi memaparkan berdasarkan kajian suplai dan permintaan perumahan yang dilakukan perseroan menunjukkan angka backlog di Jawa Timur pada 2016 mencapai 1,03 juta unit. Dalam lima tahun ke depan, diproyeksikan angka kebutuhan rumah tersebut akan bertambah sebanyak 762.034 unit. Sebaliknya, angka pertumbuhan kepemilikan rumah di provinsi tempat Kota Pahlawan tersebut baru mencapai 1,18 persen.



Andi melanjutkan, pada tahun ini, BTN juga merekam jumlah potensi permintaan akan rumah di Jatim mencapai 331.746 unit. Namun, angka ketersediaan rumah di wilayah tersebut baru mencapai 23.992 unit.



"Dengan ruang yang lebar untuk berekspansi ini serta berbagai inovasi dan transformasi bisnis yang kami lakukan, kami optimistis tahun ini akan mampu mencatatkan penyaluran KPR di Jatim senilai Rp4,32 triliun untuk 23.321 unit rumah atau naik sekitar 21 persen dari tahun lalu," jelas Andi saat paparan publik BTN di Surabaya, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 19 September 2018.



Besarnya peluang bisnis KPR di Jatim juga didukung pergerakan positif harga rumah di provinsi tersebut. Kajian BTN menunjukkan Provinsi Jatim menempati posisi ketiga dengan House Price Index (indeks harga rumah/HPI) tertinggi sebesar 173,34 per Juni 2018. Kemudian, sebanyak enam dari 10 kabupaten/kota yang memiliki HPI tertinggi berada di Jawa Timur.



Di antaranya, Jember menjadi kabupaten dengan HPI tertinggi per Juni 2018 dengan indeks sebesar 229,46 dan pertumbuhan tahunan mencapai 23,38 persen secara tahunan. Besaran indeks tersebut mengindikasikan kenaikan harga rumah di Jember mencapai 1,29 kali lipat dalam 3,5 tahun.



Pertumbuhan pesat pun terjadi di Kabupaten Ngawi dengan kenaikan tahunan sebesar 45,93 persen. Sejalan dengan kajian tersebut, Bank Indonesia merekam kenaikan harga rumah tertinggi terjadi di kota Surabaya dengan pertumbuhan sebesar 5,41 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) per Juni 2018.



Adapun, hingga Juli 2018, Andi merinci penyaluran KPR BTN di Jatim mencapai Rp1,83 triliun. Realisasi tersebut terdiri atas penyaluran KPR nonsubsidi untuk 4.127 unit rumah atau setara Rp1,24 triliun dan penyaluran KPR subsidi untuk 5.169 unit rumah atau senilai Rp585,46 miliar per Juli 2018.



Sementara untuk mencapai target penyaluran KPR tersebut, Andi mengungkapkan perseroan terus berpartisipasi meningkatkan ketersediaan rumah. Aksi yang dilakukan yakni dengan menjadi inisiator dan integrator kerja sama antar institusi untuk meningkatkan pasokan rumah. Beberapa hal yang dilakukan yakni bersinergi dengan para penyedia lahan, pemasok bahan baku, hingga para pengembang properti.



Secara nasional, BTN mencatat penyaluran KPR senilai Rp157,55 triliun. Posisi tersebut naik sekitar 22,07 persen yoy dari Rp129,07 triliun pada Juli 2017. BTN juga menorehkan kinerja kredit dan pembiayaan sebesar Rp213,5 triliun per Juli 2018 atau naik 19,55 persen yoy dari Rp178,58 triliun. BTN pun tercatat telah menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sekitar Rp188,33 triliun atau naik sekitar 17,27 persen yoy dari Rp160,59 triliun.



Dengan kinerja tersebut, BTN mencatatkan total aset sekitar Rp264,51 triliun pada Juli 2018 atau naik sekitar 17,73 persen yoy dari Rp224,68 triliun di bulan yang sama tahun sebelumnya. Dengan besaran aset ini memperkokoh posisi BTN sebagai bank terbesar kelima di Indonesia.





(AHL)