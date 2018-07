The Fed dan Perang Dagang Sentimen Pelemahan Rupiah

Jakarta: Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan kenaikan Fed Fund Rate dan perang dagang menjadi sentimen utama dalam kondisi pergerakan nilai tukar rupiah serta Surat Berharga Negara (SBN).



Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global tersebut, KSSK telah melakukan assesmen dan mitigasi terhadap berbagai potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.

"BI memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial dalam menjaga daya tarik pasar keuangan domestik sekaligus menjaga momentum pemulihan ekonomi," kata Perry di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018.



Perry menyebutkan suku bunga kebijakan Bank Indonesia telah dinaikkan sebesar 50 bps menjadi 5,25 persen pada 29 Juni 2018. Bank Indonesia juga telah melakukan pelonggaran kebijakan Loan to Value Ratio (LTV) dilakukan untuk mendorong sektor perumahan.



"Bank Indonesia juga terus melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar," jelas dia.



Mengenai rupiah, Perry mengungkapkan kondisi pelemahan mata uang terjadi tidak hanya di Indonesia. Hanya saja, pelemahan rupiah memang lebih rendah dari mata uang negara berkembang lain.



"Rupiah saat ini tercatat Rp14.420 per USD atau melemah enam persen year to date, lebih rendah dibandingkan pelemahan mata uang negara berkembang lainnya seperti Filipina, India, Afrika Selatan, Brasil, dan Turki," sebut dia.











(SAW)