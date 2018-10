Target Pertumbuhan Kredit Perbankan Tahun Depan Stagnan

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi pertumbuhan kredit industri perbankan di tahun depan stagnan di posisi 12 persen secara tahun ke tahun atau year on year (yoy). Kemungkinan berlanjutnya perang dagang menjadi faktor utama melambatnya pertumbuhan kredit di 2019.



"Tentunya 12 persen dengan kondisi ekonomi yang kita belum tahu seberapa besar nanti magnitude dampak perang dagang. Tapi menurut hemat kami 12 persen sih mungkin bisa," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 29 Oktober 2018.

Padahal, OJK optimistis pertumbuhan kredit perbankan untuk tahun ini tembus 13 persen. Pasalnya hingga akhir September 2018, pertumbuhan kredit sudah menembus 12,6 persen yoy.



"Sekarang ini sudah 12,6 persen. Akhir tahun kita harapkan bisa mencapai lebih dari itu, bisa 13 persen. (Pertumbuhan kredit) sudah melebihi target sekarang," pungkas Wimboh.



Capaian pertumbuhan kredit industri perbankan per September 2018 sebesar 12,6 persen (yoy) lebih tinggi ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 9,4 persen (yoy). Sementara, non performing loan (NPL) di periode yang sama sebesar 2,66 persen atau lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,93 persen.



Di awal tahun, OJK menargetkan pertumbuhan kredit industri perbankan sebesar 12 persen yoy. Hal tersebut sesuai dengan prakiraan Bank Indonesia (BI) yang menargetkan pertumbuhan kredit 2018 berada dalam kisaran proyeksi 10 persen hingga 12 persen yoy.







(SAW)