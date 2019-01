Semen Baturaja Digitalisasi Proses Bisnis

Jakarta: PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR) mengimplementasikan sistem enterprise resource planning (ERP) terdepan berbasis system application and product in data processing (SAP).



Langkah ini untuk mengintegrasikan proses bisnis dari hulu ke hilir secara mudah menghadapi revolusi industri 4.0 dan menuju perusahaan kelas dunia.

"Jadi tidak berlebihan jika saya mengatakan SMBR siap menghadapi revolusi industri 4.0 dan menuju perusahaan kelas dunia," kata Direktur Utama SMBR, Jobi Triananda Hasjim dalam keterangan resminya, di Jakarta, Jumat, 4 Januari 2019.



Jobi mengemukakan sistem tersebut sudah banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia. ERP berbasis SAP di SMBR untuk meningkatkan pengelolaan data dan informasi menjadi lebih terintegrasi dan teratur.



Dalam pelaksanaannya, kata Jobi, SMBR menggandeng PT Telkom Indonesia sejak 12 Februari 2018 dan telah selesai sesuai target. Digitaliasasi harus menciptakan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan bagi mata rantai bisnis di lingkungan perusahaan, bagi pemasok, pelanggan, unit-unit kerja serta stakeholder lainnya.



"Untuk itulah dipilih ERP berbasis SAP yang dinilai mampu mengakomodir kebutuhan tersebut," ujarnya.



Jobi menilai ERP berbasis SAP merupakan sistem aplikasi kelas dunia yang telah memiliki standar proses bisnis best practice yang dapat diadopsi agar SMBR ke depannya menjadi perusahaan yang mampu bersaing di bisnis global. Selain itu, ERP berbasis SAP menurut Jobi juga memilik tata kelola yang baik.



Beberapa modul SAP yang telah diterapkan meliputi Finance, Controlling, Fund Management, Budget Planning and Consolidation (Planning), Sales and Distribution, Material Management, Production Planning & Quality Management, Plant Maintenance, Human Capital Management (Payroll).



"Sekaligus memenuhi standar kepatuhan perusahaan," pungkasnya.









(AHL)