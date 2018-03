Citibank Targetkan Kredit 2018 Tumbuh 8%

Jakarta: Citibank NA Indonesia (Citibank) menargetkan pertumbuhan kredit sebesar delapan persen secara year on year (YoY) pada 2018. Angka itu lebih tinggi dari pertumbuhan kredit tahun sebelumnya yang sebesar dua persen (YoY).



"Total kredit kita tumbuh dua persen di 2017, di 2018 kita targetkan delapan persen," ujar Chief Executive Officer Citibank Indonesia Batara Sianturi saat dijumpai di Ritz Carlton, Pasific Place, Jakarta, Senin, 26 Maret 2018.



Menurutnya permintaan kredit baik dari korporasi dan individu akan pulih tahun ini meski melambat di 2017. Pasalnya, kondisi likuiditas bank diyakini masih longgar sehingga penyaluran kredit dapat diekspansi.



"Hanya saja, kalau rupiah melemah memang biasanya sentimennya enggak terlalu bagus," ungkapnya.



Sementara itu, dia menargetkan Rasio Non Performing Loan (NPL) bruto dan netto tahun ini masing-masing 1,48 persen dan 0,57 persen. Sepanjang 2017 kredit bermasalah tercatat mengalami penurunan dari 2,83 persen bruto dan 0,93 persen netto menjadi 1,88 persen dan 0,54 persen.



Untuk Dana Pihak Ketiga (DPK), Citibank menargetkan tumbuh delapan persen dengan komposisi 75 persen didominasi dana murah, sementara sisanya deposito.



"DPK kita targetkan delapan persen tahun ini," pungkas dia.



Adapun Citibank mencatat perolehan laba bersih sebesar Rp2,51 triliun di sepanjang 2017. Jumlah itu meningkat sebanyak 10 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2,29 triliun.



Kenaikan laba bersih Citibank didorong oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 5,1 persen menjadi Rp4,33 triliun. Kinerja yang positif ini menghasilkan peningkatan rasio Return on Asset (ROA) menjadi 4,34 persen dari tahun sebelumnya sebesar 4,14 persen dan rasio Return on Equity(ROE) menjadi 15,51 persen dari tahun sebelumnya sebesar 14,88 persen.

(AHL)