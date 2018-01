Harga Cabai Naik Tipis

Sukabumi: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Sukabumi, Jawa Barat mencatat harga komoditas cabai mengalami kenaikan.



"Adapun harga cabai yang naik yakni jenis cabai rawit merah, cabai rawit hijau," kata Kepala Diskop UKM dan PP Ayep Supriatna dikutip dari Antara, Minggu, 7 Januari 2018.

Untuk harga kedua jenis cabai tersebut yang terpantau di beberapa pasar tradisional untuk cabai rawit merah naik Rp4 ribu per kg yang awalnya Rp30 ribu menjadi Rp34 ribu per kg.



Kemudian, cabai rawit hijau naik Rp8 ribu dari Rp24 ribu menjadi Rp32 ribu per kg. Tidak hanya komoditas cabai yang harganya naik tetapi untuk rempah-rempah seperti kemiri kupas naik 12,5 persen atau Rp4 ribu yakni dari harga pekan lalu Rp32 ribu menjadi Rp36 ribu per kg.



Adapun penyebab terjadinya kenaikan harga komoditas tersebut karena ada adanya kekurangan pasokan dan harganya sudah naik dari tingkat distributor maupun petani.



"Namun untuk persediaan masih mencukupi, walaupun pasokan berkurang. Tetapi masyarakat tidak perlu khawatir sebab tidak akan terjadi kelangkaan di pasar tradisional," tambahnya.



Ayep mengatakan pihaknya secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap pergerakan harga khususnya kebutuhan pokok. Selain itu, untuk harga barang pokok lainnya masih stabil.



Seperti beras Ciherang Rp9.800 per kg beras IR 64 KW 1 Jampang Rp9.600 per kg, beras IR 64 KW 2 Jampang Rp9.200 per kg, daging sapi Rp110 ribu per kg, daging ayam potong Rp36 ribu per kg, telur ayam ras Rp26 ribu per kg.



Kemudian, minyak Goreng dalam kemasan Rp13.750 per liter, minyak goreng curah Rp11.500 per liter, gula pasir Rp12 ribu per kg, tepung terigu Rp7 ribu per kg, bawang merah Rp20 ribu per kg dan bawang putih Rp18 ribu per kg.





(SAW)