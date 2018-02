Pedagang PIBC Sebut Stok Beras Aman

Jakarta: Menanggapi pemberitaan yang menyebutkan bahwa stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta Timur mengalami kondisi kritis, salah satu pedagang besar di PIBC, Billy, memastikan bahwa stok beras di PIBC masih dalam kondisi aman.



Billy mengatakan bahwa saat ini para pedagang di PIBC terus menerima pasokan beras dari berbagai wilayah yang sedang melangsungkan panen, di antaranya Demak, Jawa Tengah.

Berdasarkan data yang dirilis Foodstation.co.id, stok beras pada Minggu, 4 Februari 2018, terjadi peningkatan 1,302 ton sehingga stok berada pada kondisi aman di kisaran 24 ribu ton.



"Siapa bilang stok beras kita kritis? Sekarang ini stok beras aman, dan sangat-sangat aman," ujar Billy.



Ketersediaan stok beras yang mencukupi juga tercermin dari pergerakan harga di PIBC. Sejak Januari 2018, berbagai wilayah sudah memasuki masa panen raya yang berimbas pada turunnya harga beras di PIBC per akhir bulan Januari. Jika pada 26 Januari 2018, harga beras medium (IR 64 III) sempat menyentuh Rp8.900, maka memasuki awal Februari, harga beras turun di kisaran Rp8.500.



Penurunan harga beras medium juga diikuti penurunan harga beras kategori premium. Untuk beras IR 64 II, harga yang sempat menyentuh Rp12,075, turun menjadi Rp11.450, beras IR 64 I dari Rp12.650 menjadi Rp12.050, serta beras IR-42 dari Rp12.600 menjadi Rp12.350.



Dengan situasi panen raya di berbagai wilayah, pedagang PIBC pun melakukan cuci gudang stok beras. Direktur Utama Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi menyebutkan para pedagang mengeluarkan beras stok lama dan kemudian mengisi dengan beras baru hasil panen raya.



“Pedagang melepas barang dagangannya dengan harapan akan mengisi beras baru. situasi ini kurang lebih berlangsung seminggu lagi. Beras dari panen raya sudah masuk ke pasar," ucap Arief.



Saat ini, di berbagai sentra produksi padi sedang berlangsung panen. Untuk wilayah Jawa Barat, panen raya pada Februari 2018 diperkirakan mencapai 230 ribu hektare, terdiri dari Sukabumi 37 ribu hektare, Cianjur 31 ribu hektare, Garut 21 ribu hektare, Indramayu 16 ribu hektare, Subang 15 ribu hektare, dan beberapa kabupaten lainnya.



Jawa Tengah juga sudah memasuki musim panen raya. Pada Februari ini, total luas panen mencapai 328 ribu hektare, terdiri dari Demak 35 ribu hektare, Blora 35 ribu hektare, Grobogan 32 ribu hektare, Sragen 30 ribu hektare, Pati 25 ribu hektare, dan Kebumen 22 ribu hektare. Sementara, di Jawa Timur panen padi pada Februari ini seluas 239 ribu hektare, berlangsung di Ngawi, Bojonegoro, Lamongan dan lainnya.



Berdasarkan pemantauan di berbagai sentra produksi, kondisi panen raya berdampak terhadap penurunan harga gabah di tingkat petani. Di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, harga gabah terpantau turun di kisaran Rp600 hingga Rp800 per kilogram. Sementara di Sumatera Selatan, harga gabah petani bahkan turun hingga Rp1.000 per kilogram.



Penurunan harga gabah ini diharapkan dapat diantisipasi oleh Bulog. Ketua DPD Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (PERPADI) DKI Jakarta Nellys Sukidi mengharapkan Bulog dapat menyerap gabah petani secara maksimal. “Pada panen raya ini, Bulog dapat maksimal menyerap beras petani. Setidaknya 60-70 persen dari target serap setahun," kata Nellys.



Pemerintah melalui Kementan siap memberikan dukungan penuh terhadap operasi serapan gabah (sergab). Dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Operasi Serapan Gabah Petani, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengharapkan operasi sergab dapat menjaga stabilitas harga gabah dan beras petani dan sekaligus pemenuhan cadangan pangan pemerintah.



"Kami akan memberikan dukungan penuh terhadap operasi ini, khususnya pada Bulog dan TNI, sehingga dapat bergerak cepat dan akurat baik dalam melaporkan panen, perkembangan harga, serta penyerapan dan pembelian gabah," tutur Mentan Amran.



Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan Agung Hendriadi mengatakan pada panen raya ini, sesuai kesepakatan Bulog akan menyerap dengan target minimal 2,2 juta ton beras pada Januari hingga Juni 2018. “Kini sudah dibentuk Tim Serap Gabah/Beras Petani, dan mereka siap terjun ke lapangan,” ucap Agung.





(ROS)