Ketenangan Berbuah Positif

UJIAN Nasional (UN) selalu menjadi momok yang menakutkan bagi kalangan pelajar. Banyak dari mereka tertekan, bahkan tegang, sebelum ujian betul-betul dimulai. Tertekan dan tegang sebenarnya tidak hanya dialami oleh siswa. Para orangtua, guru, dan bahkan kepala sekolah merasakan hal serupa.



Kondisi itu muncul karena pelajar khawatir tidak lulus UN. Jika itu terjadi, para siswa tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kegiatan pemantapan UN yang dijalani, mulai dari penambahan jam belajar, bimbingan psikologis dan lainnya, membuat UN tak lagi menyenangkan, melainkan menyeramkan.

Menurut Miss Merry Riana dalam acara I'm Possible di Metro TV, dalam menghadapi ujian siswa justru diharapkan mendapatkan ketenangan. Dengan ketenangan ada banyak hal positif yang bisa didapatkan."Ketegangan hanya akan menambah beban. Ketenangan menjernihkan pikiran," ujar Miss Merry Riana dalam acara I'm Possible, Mohon Bersabar Ini Ujian.Miss Merry memberikan ilustrasi bahwa sebuah handphone bisa mengalami hang. Itu terjadi antara lain karena banyak aplikasi yang dibuka. Semakin banyak aplikasi yang dibuka, semakin banyak beban yang harus ditanggung HP. Otak pun sama: semakin banyak yang dipikirkan semakin stres. Karena itu, menurut Miss Merry, ketenangan lebih dibutuhkan ketimbang ketegangan.Miss Merry juga sempat menceritakan bahwa menjelang ujian ia akan mengajak anak-anaknya untuk tidak menyentuh buku pelajaran. Cara itu lebih bermanfaat dan memberikan efek rileks. Bagi Miss Merry, anak-anak sudah mempersiapkan ujian sejak jauh-jauh hari.Miss Merry pun sempat mengajak penonton di rumah dan di studio untuk mempersiapkan ujian. Tetapi bukan hanya mempersiapkan Ujian Nasional, melainkan ujian dalam kehidupan. "Siapkan diri bukan hanya untuk Ujian Nasional, tapi juga untuk ujian hidup di kemudian hari."Persiapan yang baik, tentu akan berbuah hasil maksimal. Persiapan bukan hanya mengulang pelajaran, tetapi mempersiapkan mental. Meskipun saat ujian menemukan kesulitan, seorang siswa yang baik harus bisa mempertahankan kejujuran, dan tetap sportif."Ujian itu bukan hanya bicara tentang sekumpulan soal yang harus Anda selesaikan, tetapi bagaimana Anda mempertahankan nilai kejujuran, serta kerja keras yang tidak bisa Anda tinggalkan," tambahnya.Hal tersebut diamini oleh Coach I'm Possible sekaligus inspirator Sukses Mulia, Jamil Azzaini. Menurut Azzaini, ia lebih bangga dengan anak-anaknya yang mendapatkan nilai kurang sempurna tapi itu hasil kejujuran, dibandingkan nilai yang memuaskan tetapi hasil diperoleh dari cara curang.Biasanya Azzaini memberikan nasihat kepada anak-anaknya untuk selalu bersabar dalam menghadapi Ujian Nasional. Ia juga tak segan mengingatkan seorang pelaut hebat tidaklah lahir dari ombak yang tenang.Miss Merry juga sempat mengingatkan kepada orangtua untuk memberikan bimbingan kepada anak dengan cara yang lebih baik. Salah satunya yakin bahwa Ujian Nasional ini pasti bisa dilalui dengan baik."Bimbinglah anak Anda untuk bisa memiliki kepercayaan diri. Tanamkan kepada mereka bahwa ujian ini hanyalah tangga yang harus dilewati untuk kemudian beranjak ke jenjang yang lebih tinggi."*Apakah Anda mau bertemu langsung dan foto bersama Miss Merry Riana? Anda bisa ikut nonton syuting program I’m Possible di studio Metro TV secara GRATIS! Daftar sekarang juga di www.MerryRiana.com/im_possible(AHL)