6 Cara Mengatur Keuangan bagi Wirausaha

KAMU tentu sudah pernah mendengar kenikmatan menjadi seorang wirausaha. Mulai dari bisa mengatur jam kerja sendiri, tidak perlu menuruti kata-kata atasan, atau kesempatan untuk mendapat uang lebih besar adalah tiga dari banyak manfaat menjadi pengusaha. Ya, menjadi seorang wiraswastan memang selalu terlihat menggiurkan.



Tapi sebetulnya, di antara segudang keenakan menjadi pengusaha yang mampir di telinga ada satu hal yang mesti kamu waspadai yakni mengenai masalah keuangan. Sebagai seorang pengusaha yang tidak memiliki gaji tetap, kamu jelas harus melakukan perencanaan keuangan yang tepat. Lantas bagaimana cara mengatur keuangan untuk wirausaha yang baik?

1. Rancang pengeluaran berdasarkan rata-rata penghasilan bersihmu setiap bulanCara mengatur keuangan untuk wirausaha yang pertama adalah kamu harus menetapkan berapa besaran pengeluaran tiap bulanmu. Besaran pengeluaran tersebut bisa di dasarkan pada rata-rata penghasilan yang kamu dapatkan.Misalnya setiap bulan kamu meraih penghasilan Rp3 juta-Rp5 juta, itu berarti kamu bisa menetapkan pengeluaranmu adalah sebesar Rp2 juta. Setiap bulan kamu harus berusaha hanya mengeluarkan uang pada range tersebut berapa pun uang yang kamu dapatkan. Selalu berdisplin dengan budget yang telah ditetapkan agar kestabilan uangmu tetap bisa terjaga.2. Usahakan untuk selalu membayar seluruh tagihan saat memiliki uangSebelum menyisihkan uang untuk simpanan dan investasi, pastikan kamu telah membayar tagihan yang menjadi kewajibanmu. Perlu dicatat, bahwa tagihan tersebut sudah termasuk ke dalam budget biaya hidup per bulan.Jadi setelah menerima uang dari klien atau menghitung untung bersih yang kamu dapat di bulan tersebut bayar lah seluruh kewajban yang kamu punya. Baru setelah itu dirimu bisa memanfaatkan sisanya baik untuk menabung atau pun bisnis.3. Budayakan kebiasaan menabung agar saat di bulan yang lain tak mendapat untung, kamu tak langsung bingungBerbeda dengan karyawan yang bisa mengandalkan gaji bulanan, seorang wirausaha bisa dibilang hidup tanpa kepastian finansial. Jika bulan ini ada banyak pesanan maka di bulan selanjutnya bulan depan hal yang sama belum tentu terjadi. Karena itu kamu harus mempersiapkan kemungkinan tersebut dengan menyediakan dana simpanan. Sisihkan misalnya 10 persen dari pendapatan untuk biaya cadangan bila keuntungan yang kamu dapat berada di bawah kebiasaan.4. Pisahkan secara jelas mana rekening untuk biaya operasional kehidupan, tabungan, serta investasiSalah satu kesalahan keuangan yang dilakukan oleh wirausaha adalah mereka sering mencampur antara uang pribadi, tabungan, dan juga investasi. Setiap kali melihat rekening, kamu pun merasa selalu memiliki banyak uang. Padahal, uang itu bukanlah uang real-mu.Karenanya saran Veryfund, sediakan tiga rekening berbeda untuk tiga tujuan. Rekening pertama adalah untuk biaya hidup tiap hari, kedua untuk tabungan, serta yang ketiga untuk investasi. Pisahkan pula uang khusus usaha agar kamu bisa mengelola dana tersebut dengan lebih baik.5. Ketika meraup banyak untung, kendalikan gejolak membeli barang ini dan itu jika memang hal tersebut tidak perluAda kalanya seorang wirausaha mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat dari pendapatan biasanya. Pada fase tersebut bisa jadi kamu tergoda untuk membeli barang baru. Padahal jika dipikir ulang, kamu belum tentu memerlukannya. Nah di sinilah pengendalian diri diperlukan. Kamu harus bisa menahan diri untuk tidak membeli barang bukan kebutuhan. Selalu bayangkan bahwa di bulan depan kamu belum tentu punya uang yang sama.6. Catat semua pengeluaran agar kamu bisa kemana saja uang dihabiskanTerakhir, jangan lupa untuk membuat catatan keuanganmu sendiri. Buatlah kolom-kolom yang berisi pengeluaran sehari, per minggu, bahkan per bulan. Mencatat pengeluaran ini akan berguna untuk kepentingan apa saja sih uang tersebut dihabiskan.Dari catatan itu pula kamu bisa mengetahui kalau-kalau ada pengeluaran yang sebetulnya tidak perlu tapi tetap ada. Kecerdasan dan kejelian mengatur uang adalah syarat utama agar keuanganmu sebagai pengusaha tetap terjaga dengan baik.Semoga artikel cara mengatur keuangan untuk wirausaha di atas, bisa membantumu untuk memanajemen dana yang ada dengan lebih baik.E-book terbaru dari Tung Desem Waringin "61 Rahasia Menjadi Kaya". Download sekarang DISINI (AHL)